Sorrento . Corsi e ricorsi storici: Benefattori ingannati e beffati

Sorrento . La foto della fila in attesa della distribuzione dei pacchi alimentari pubblicata dal nostro giornale mi ha incuriosita ed ho deciso di andare a sbirciare sul posto, visto che dalla foto non si riconoscono. Tanti i volti conosciuti, molte le persone che percepiscono pensioni che consentono di pagare qualche bolletta ed il fitto (grazie all’aiuto dei fondi comunali), moltissime, troppe le persone che non avevano alcun bisogno di generi alimentari; una mi ha sconvolta: l’avevo vista più volte acquistare generi alimentari per lasciarli nella cesta del banco alimentare; aveva deciso di riprendersi ciò che aveva donato o voleva sentirsi povera e bisognosa d’aiuto per un giorno? Origliando ho appreso che alcune di esse andavano tutti i giorni e due volte al giorno a ritirare pacchi per fantomatiche famiglie numerose e l’accaparramento era consentito perché le squadre addette alla distribuzione erano diverse, nessuno chiedeva documenti di riconoscimento, stati di famiglia e certificati di residenza, nessuno annotava a chi e cosa aveva consegnato. Mi sono ricordata della mia maestra che rubava le nostre colazioni e che, allorché fu allestita la mensa della Caritas, non solo mangiava a scrocco a pranzo ma si faceva anche consegnare quanto avrebbe mangiato a cena. Del soldato tedesco che aveva strappato un sacchetto di fichi secchi dalle mani di mia madre, del farabutto che si era appropriato del sacco di patate che a turno avevamo trascinato, un sacco che avevamo comprato al mercato nero con i pochi spiccioli a noi dati in cambio dell’ultimo capo ricamato di biancheria un’arpia il cui nome è indelebilmente impresso nella mia mente. L’onestà e la dignità sono pregi che si sono dissolti come neve al sole! Marinella