Sorrento, coronavirus e festa del 1° Maggio, si continua a prender in giro i lavoratori stagionali del turismo.

Mentre una gran parte della comunità, in silenzio continua a soffrire una situazione ormai insostenibile, si registrano senza alcuna concreta prospettiva, come un immediato impegno economico e un prolungamento perenne della stagione turistica,le solite inutili dichiarazioni, che visto la circostanza feriscono ulteriormente la dignità di chi da anni, si sacrifica in nome del turismo sorrentino.

Sorrento – Senz’altro una giornata anomala quella del primo maggio 2020. Una festa che dovrebbe ricordare soprattutto le battaglie per i diritti fondamentali dei lavoratori, che anche in penisola sorrentina sono stati un orgoglio dei nostri padri,ma con il coronavirus ancora molto attivo, con l’attuale crisi si accentuano ancora di più le ataviche preoccupazioni di tante famiglie legate soprattutto al lavoro stagionale. Ovvero quella parte di popolazione perennemente in affanno in un territorio la cui sola economia per 6/7 mesi all’anno si basa sul turismo. In un tale scenario ed in questa particolare giornata, caratterizzata dal Covid -19, proprio i lavoratori stagionali del turismo sorrentino si vedono ulteriormente presi in giro da chi, dall’alto della sua autorità, dovrebbe bensì infondere sicurezza e fiducia. Non solo con parole credibili ed esaurienti ma bensì con azioni concrete. Invece rispettando ancora una volta il proprio percorso di capo di una amministrazione che ha dimostrato nel corso degli anni di essere del tutto incapace ed inaffidabile nel gestire anche determinate tematiche, proprio stamane tanti lavoratori hanno avuto modo di apprendere che “abbiamo acceso i riflettori anche sulla questione dei lavoratori stagionali, che sono stati fino ad ora esclusi dal contributo di 600 euro. Una situazione paradossale che contiamo possa essere presto risolta.Ma intanto bisogna ricominciare a programmare, ad immaginare il futuro che ci aspetta, ad investire, a chiedere linee guida precise lungo le quali muoverci.Non ci fermeremo, per dare risposte a chi oggi chiede lavoro, tutele, diritti e dignità.”– Ora al di là che l’unica boccata di ossigeno per centinaia di famiglie di lavoratori stagionali, anche a Sorrento è giunta solo e soltanto dal Governo, con i 600euro che da qualche settimana sono stati distribuiti dall’Inps e non come dichiarato in puro stile leghista, si registra che quasi nullo è stato l’appoggio da parte dell’Amministrazione comunale, verso quella parte di popolazione rappresentata dai lavoratori del turismo. Una situazione del tutto indegna per un comune ricco come Sorrento, che soltanto di tassa di soggiorno incassa oltre sei milioni di euro all’anno. Se si escludono alcune sparute iniziative di solidarietà (sulla cui organizzazione ci sarebbe molto dire), non si riesce capire, quale sia stato e quale sarà, l’impegno dell’amministrazione comunale in questa drammatica circostanza che vede ancora una volta i lavoratori del turismo la categoria più sofferente. Dopotutto non c’è niente di che meravigliarsi se volessimo prendere in considerazione tutte le promesse mancate e l’assoluta inattività in tal senso nell’ultimo decennio. Un assoluto silenzio, in particolar modo dopo il varo da parte del governo Renzi del provvedimento che dimezzava il sussidio di disoccupazione durante il periodo invernale, ossia la famigerata Naspi. Un provvedimento che tuttora vede tante famiglie lottare per la sopravvivenza durante l’inverno in attesa del primo stipendio in primavera. Si è sempre parlato, anche con le associazioni di categoria, di destagionalizzazione, ovvero di prolungare la stagione turistica fino a dicembre, ma non si è mai voluto, affrontare veramente il problema. come avvenuto in altre località tipo Amalfi. In inverno i nostri “imprenditori” tra cui anche tanti amministratori devono svernare nelle località esotiche per le giuste vacanze, cosa importa del popolo di lavoratori che non possono mettere il piatto in tavola? Tale è stato l’atteggiamento di chi ha sempre ignorato tale situazione e che ora in un momento così particolare per il mondo intero fa finta di preoccuparsi di tale problematica. Quanto mai in dieci anni ci si è impegnati per dare risposte a chi chiede lavoro, tutele, diritti e dignità? Quando,proprio a tale proposito,eccetto alcune importanti aziende, è più che noto che in varie realtà i nostri lavoratori sono costretti a piegarsi a ricatti ed umiliazioni, ad assurde regole se vogliono lavorare quei sei mesi che gli permette di acquisire il diritto per pochi spiccioli durante il periodo invernale. Non solo negli ultimi anni, i nostri padri di famiglia, sono è costretti a competere con le con schiere di immigrati che ogni anno affollano il paese in cerca di una adeguata sistemazione nelle strutture alberghiere e ristoranti. Altri poveri disgraziati ulteriormente sfruttati, per i quali, fatte le dovute eccezioni, il contratto di lavoro è qualcosa del tutto aleatorio. Pertanto, visto che le belle parole non possono risolvere i problemi, che ultimamente si sono moltiplicati, sarebbe opportuno che si prendessero ora determinate e concrete decisioni. Ovvero che alle belle parole proseguano immediatamente i fatti! Come un immediato sostegno economico , nonché ,insieme alle associazioni di categoria,la decisione di un prolungamento perenne della stagione turistica fino a dicembre di ogni anno. Altrimenti il resto rimangono solo e soltanto chiacchiere di circostanza che non servono, come in passato, assolutamente a niente! Altrimenti, soprattutto in questa drammatica circostanza (in cui tuttavia si ricorda l’importanza del lavoro, nonché le lotte per la conquista di tanti diritti),sarebbe quanto meno opportuno evitare dichiarazioni del tutto inattendibili. Avendo almeno la consapevolezza (quando è più che noto, sebbene se ne abbia il potere e facoltà, di non esseri mai adoperato in determinate direzioni) di non offendere ulteriormente la dignità e l’intelligenza di chi in silenzio con professionalità ed umiltà continua con sacrificio a mantenere alto il nome del turismo sorrentino. – 01 maggio 2020 – salvatorecaccaviello