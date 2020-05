Sorrento. I commercianti accendono le luci dei negozi: anche Corso Italia riaprirà lunedì 18. Il settore commercianti ha accolto l’invito del sindaco di Sorrento di accendere le luci per Riaccendere Sorrento. La signora Cristina, del negozio Corso Italia, ci ha confermato che “Finalemente, lunedì 18 ci sarà la riapertura. Siamo carichi per iniziare”. E’ stato organizzato il sistema di entratata e sono state adottate tutte le norme di sicurezza. “Il nostro servizio prevede per metri quadrati una sola persona per volta, perché siamo due dipendenti, o comunque per appuntamento”.