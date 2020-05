Sorrento/ Castellammare. Arrestato il netturbino-pusher A Castellammare di Stabia i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia hanno arrestato otto persone (sette in carcere, una ai domiciliari) accusate a vario titolo di spaccio di droga e detenzione di armi. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Torre Annunziata, ha preso il via dopo l’incendio di tre auto avvenuto a Pimonte e Gragnano, con alcune telefonate che hanno permesso di identificare in A. L., 41enne di Castellammare.

L’uomo era l’unico già detenuto, arrestato nel corso delle indagini perché trovato armato di pistola con colpo in canna. Con lui era finito in manette anche A.I., l’unico accusato anche di armi e da ieri in cella insieme a M.S., G.S., F.P.E., G.D.M. e N.D. Ai domiciliari è andato A.E., mentre sono indagate a piede libero altre tre persone.

Le intercettazioni e alcuni sequestri hanno permesso di ricostruire oltre 80 episodi di spaccio di cocaina e marijuana, nella zona stabiese. Ma le consegne erano anche a domicilio. Grazie a G.S., netturbino in servizio a Sorrento, la droga sbarcava anche in costiera con diverse consegne. Ma nel caso il pusher di turno raggiungeva i clienti in un bar o addirittura in spiaggia. Nel corso delle indagini i carabinieri hanno intercettato i vari spacciatori scoprendo l’utilizzo di un linguaggio in codice per indicare di volta in volta le dosi di cocaina e marijuana da vendere: si passava dal caffè alla mozzarella, meglio se di bufala, ma anche alla “pizza bianca” per indicare la cocaina.