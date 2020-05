Sorrento calcio, parla l’ex mister Antonio Guarracino: “Dramma enorme, tutto passa in secondo piano”

Il calcio è nel caos da due mesi, con tutti gli eventi mondiali sospesi, tranne per qualche minuscola eccezione (Nicaragua, Burundi et simili). Tutte le competizioni sono ferme, a partire dai top campionati europei e la Serie A, fino alla Serie D, dove milita l’ASD Sorrento 1945.

I sorrentini, attualmente allenati dal mister Maiuri, fino a qualche mese fa erano guidati da Antonio Guarracino che ci racconta la sua con il nuovo team: “Da oggi può riprendere il lavoro individuale, fino ad oggi abbiamo lavorato solo da casa. Il dramma è così grande che è passato tutto in secondo piano – aggiunge – . I giocatori professionisti possono svolgere allenamento all’aperto, in determinate fasce orarie. Ancora non ci sono disposizioni sull’eventuale ripresa del regolare allenamento.”

Tutti i sorrentini sperano di rivedere presto i rossoneri in campo, che fino a poco prima dell’emergenza sanitaria hanno dimostrato di poter lottare ad alti livelli e portare a casa risultati importanti.