Sorrento. Caccia a fantomatici turisti inglesi . Una foto sul web di un gruppo di presunti turisti inglesi in giro per la Città del Tasso. Una volta sarebbero stati ambiti, o auspicati, ora vengono presi di mira. Come ci sono arrivati? Tutte le strutture chiuse, dove saranno andati? In tempi di fase 2 dal coronavirus Covid-19 si comincia a dare i numeri. E’ praticamente impossibile che ci siano, però ricordiamo che gli spostamenti nella Regione Campania sono possibili, quindi possono essere venuti da Napoli o da Salerno, fra poche settimane forse potranno anche venire, insomma i criminali sono altri non loro…