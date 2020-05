Sorrento. Auguri a Rossella D’Alesio per la sua laurea in scienze economiche. Dopo aver ottenuto la triennale nel 2018 al chiostro di Santa Chiara a Napoli laureandosi in economia aziendale 110 con lode, ieri direttamente da casa in video conferenza, Rossella D’Alesio ha conseguito la magistrale nuovamente con 110 con lode.

La redazione di Positanonews si unisce alle congratulazioni, augurandole ulteriori di questi grandi successi.