Sorrento, anche il Supermercato Pollio riapre il reparto gastronomia: pizze al trancio e focacce ripiene in arrivo!

Dopo la chiusura delle attività ristorative lo scorso marzo a causa dell’emergenza sanitaria, il 4 maggio è iniziata la tanto attesa fase 2 in tutta italia e, nella maggior parte delle regioni, i bar, ristoranti, pizzerie e pasticcerie hanno ripreso il servizio con le dovute precauzioni.

Anche il Supermercato Pollio di Sorrento, che in realtà non si è mai fermato lavorando costantemente per garantire approvvigionamenti alimentari ai cittadini, adesso riapre il reparto gastronomia. Pizze al trancio e focacce ripiene sono solo alcuni dei prodotti che hanno in serbo i membri dello staff del supermercato, che da anni rispondono alle esigenze di ogni cliente con professionalità e cordialità.

Siamo lieti di comunicarvi che ha riaperto il nostro Reparto Gastronomia, pronti a deliziarvi nuovamente con le nostre specialità preparate con amore ed ingredienti di prima scelta! – si legge sulla pagina Facebook sempre attiva del supermercato.

Il Supermercato Pollio si trova in Via degli Aranci, 157

80067 Sorrento (Na)