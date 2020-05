Sorrento. “Come sono guarito dal Covid”. Ieri sera è andato in onda il PositanonewsTG (tutte le sere sulla Pagina Facebook di Positanonews) con Albino Gargiulo, un noto e stimato fisioterapista, allenatore di tennis, nonchè fratello di Mario, già assessore e candidato sindaco. Albino aveva reso pubblica la sua condizione a tutta la Penisola sorrentina ed ora è qui a raccontarci come ha superato questa malattia, anche a livello mentale, per spronare tutti coloro che sono ancora in lotta contro il virus. L’intervista parte dopo alcuni secondi.

“E’ giusto e doveroso dirlo immediatamente. A tutela di tutte le persone che avevano avuto contatti con me – dice Albino -. Ho cominciato con una sintomatologia banale come influenza e tosse ed il medico di base ha sottovalutato i sintomi, non ritenendo opportuno un tampone. Il tampone è arrivato dopo una settimana ed i risultati dopo quattro giorni, mentre la mia condizione peggiorava, congiuntivite, difficoltà respiratoria e inappetenza. Il saturimetro registrava 85, ed era in programma un ricovero. Nel frattempo iniziai la cura a base di antivirale e antibiotico. Ho ricevuto supporto grazie alle videochiamate e il supporto di mia moglie e dei miei figli. Quasi 10 giorni fa ho fatto l’ultimo tampone, oggi sto bene ma faccio un po’ fatica dal punto di vista respiratorio. E’ una battaglia ma si può vincere con il supporto dei medici e delle giuste indicazioni e con in sostegno psicologico da parte dei propri cari. Non bisogna farsi intimorire – conclude – , affrontiamo il nemico senza dargli mai le spalle.”