Sorrento, al via la riapertura dei cantieri per le opere pubbliche

A seguito dell’ordinanza della Regione Campania, che consente la riapertura dei cantieri relativi alle opere pubbliche, l’amministrazione comunale di Sorrento rende noto che a partire da lunedì 4 maggio, saranno avviati i seguenti lavori: il completamento in via Rota della rete idrica con separazione tra acque bianche e acque nere, il completamento della rete Italgas a Paolo, il cantiere Enel a Marina Grande, la riqualificazione di via Talagnano e via Rivolo Sant’Antonio, l’impianto i pubblica illuminazione a via Casarano e la realizzazione dei saggi di rilievo per il rilievo dei sottoservizi in via Crocevia. A partire dall’11 maggio, invece, preparano il via i lavori per la titolazione delle lapidi al cimitero e quelli di messa in sicurezza delle facciate della casa comunale.

“Si tratta di opere importanti che sarebbe stato utile poter effettuare nelle scorse settimane e che solo ora, finalmente, possono ripartire – commenta il sindaco, Giuseppe Cuomo – Contiamo nel più breve tempo possibile di terminare tutte le opere, così da mettere in condizione la città di presentarsi all’appuntamento con la Fase 2, di ripartenza economica, senza lavori in corso”.