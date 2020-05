Sorrento, una delle città più amate al mondo per la sua ineguagliabile bellezza, è tristemente vuota a causa della pandemia che costringe le persone in casa ed ha messo in ginocchio il turismo. In questo periodo dell’anno eravamo abituati a vedere Sorrento straripante di persone e dei tanti turisti che amano trascorrere una vacanza indimenticabile nella città del Tasso. E Giuseppe Caputo, nel suo video, è riuscito ad immortalare le immagini più belle di Sorrento al tempi del Coronavirus, immagini che oggi stringono il cuore ma che sono destinate a passare alla storia. E’ innegabile la tristezza nel vedere le strade sorrentine deserte ma è fuori di dubbio che Sorrento resta comunque di una bellezza struggente pur nella sua desolazione. Siamo sicuri che presto quelle strade torneranno a popolarsi di colori e di vita, riecheggiarono di voci e di suoni. E Sorrento tornerà a splendere più bella di prima.