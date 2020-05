Sorrento. Addio Peppe Scala, un gladiatore contro la malattia del secolo: lascia un vuoto nei nostri cuori

Sorrento piange Giuseppe Scala, dopo aver combattuto con immensa dignità contro una terribile malattia. Giuseppe ci lascia all’età di 60 anni, circondato dall’affetto dei suoi cari, a partire dalla moglie Giulia, la figlia Martina, le sorelle, i fratelli, i suoceri, i cognati, gli zii, i nipoti e tutti i parenti. Il rito funebre, che si svolgerà in forma privata, è previsto per domani, domenica 17 maggio alle ore 9:15 presso il Cimitero di Sorrento.

LE RIFLESSIONI SENTITE DELLA NIPOTE SU FACEBOOK

Sei stato un guerriero lo sei stato fino alla fine, la vita è bastarda e ingiusta, perché sono sempre i migliori a lasciarla per primi.

Oggi se ne andata una parte di cuore, oggi la bestia ha vinto ancora.. Si è nutrita di te fino a portarti via, gli hai dato filo da torcere.. Ma con la bestia si è destinati a perdere nel tempo,

oggi mi ha portato via te i tuoi sorrisi, le tue battute, il tuo buon cuore.

Oggi tra le lacrime ti penso alla sera di natale quando ti sei alzato e ridendo hai detto a tutti su ditelo pure voi la ricrescita dei miei capilli e bionda?? su ammettetelo sono biondo ora?? In realtà zio erano tutti bianchi e noi ti abbiamo sfottuto di brutto tutta la serata facendo foto al tuo nuovo look e allisciandoti il tuo capocchione con ricrescita.

Ma tu continuavi a insistere e a mostrare i tuoi capelli “biondi”

Quanto ridere zio…

e tu stavi decisamente meglio..

i capelli crescevano i kili aumentavano tutto era perfetto a Natale .

Già…

a saperlo zio avrei fermato il tempo..

E da ieri che soffoco che ti scrivo nella Speranza di sbagliare per una volta.. Ma non è stato così.

Oggi ci hai lasciato e hai lasciato. Un gran buco nero dentro tutto noi .

La bestia a vinto ma la bestia non potrà mai tenerti lontano dal nostro cuore e dai nostri pensieri.

Mi dispiace zio di non aver potuto far nulla, credimi mi. Spiace da morire.

Ti amo Zio ora sei con lei sei con i nonni spero tu possa trovare un po’ di pace e stai sereno alla piccola ci pensiamo noi.

La redazione di Positanonews non può far altro che aggregarsi all’intera comunità di Sorrento per le più sincere condoglianze nei confronti della famiglia Scala.