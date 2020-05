Sorrento. A proposito del mercato settimanale. La riflessione di Raffaele Attardi ex sindaco e membro dello staff d’emergenza coronavirus Covid-19

Da più parti viene criticata la decisione di riaprirlo e vengono giudicate insufficienti le misure di mitigazione previste.

Bisogna fare una premessa.

Qui si é ormai deciso a livello nazionale e con l’accordo delle Regioni di riaprire tutto, perció mettetevi l’animo in pace.

E i mercati in particolare sono stati riaperti dalla Regione Campania, che ha anche emesso il protocollo che indica le misure da adottare.

L’ordinanza sindacale richiama in premessa la necessità del rispetto di tutte le regole fissate dalla ordinanza regionale,fra cui il distanziamento e l’obbligo di evitare l’affollamento, quindi non modifica nessuno dei requisiti richiesti e in base ai quali i mercati si stanno svolgendo ovunque.

Aggiunge poi requisiti migliorativi, rispetto a ció che ha imposto la Regione, come la riduzione dei banchetti, il divieto di accesso agli occasionali (spuntisti), l’obbligo della marcia in avanti nelle corsie, l’allargamento delle stesse con l’eliminazione dei colli di bottiglia ed il numero max di persone che possono accedere all’area

Prevede anche l’obbligo per i Mercatali di non anticipare l’ingresso prima della sanificazione e di lasciare libera e pulita l’area dopo il mercato, imponendo per questo una chiusura anticipata.

Sono le stesse regole per svolgere una attività all’aperto, cioé in un luogo a minor rischio, di quelle che si devono rispettare in un terminal o nei Centri Commerciali al chiuso, dove talvolta si verifica un affollamento più elevato, anzi si sono introdotti requisiti più stringenti. Non sono cose ad effetto, ma semplicemente regole dettate dal buon senso :ma sono cose che resteranno e renderanno più sicuro dal punto di vista igienico il mercato.

Come in tutte le cose per avere effetto, ci vuole anche la collaborazione dei Cittadini e dei Mercatali:non c’é motivo di dubitare di questo e in ogni caso si vigilerà su quanto accadrà.

Si tratta di un provvedimento che riguarda solo la gestione Covid19 e che mitiga oggettivamente il rischio di contagio: in ogni caso si prevede di verificare i risultati e se saranno necessari, si avvieranno altre azioni migliorative

Aggiungo una mia personale considerazione :io ho fiducia nelle persone e sono convinto che i Mercatali ed i Clienti del mercato faranno di tutto per rispettare le regole, almeno quanto le tante Società anonime, che gestiscono le grandi catene di distribuzione,ed i Clienti dei Centri Commerciali, anche perché rischiano in proprio e certamente adesso dopo essere stati colpiti così duramente da questa epidemia, non vorranno mettere a rischio oltre che la giª precaria situazione economica, anche la loro salute,

E vorrei ricordare he il virus non ha né gambe, né tentacoli, cammina prevalentemente trasportato dalle persone:se si rispettano le regole, usciremo più forti da questa emergenza,

Oggi più che mai quello che veramente serve é un servizio sanitario diverso:serve un piano nazionale di gestione dei rischi, il potenziamento dei servizi di prevenzione e diagnosi e la capacità di rintracciare e interrompere la catena dei contagi e strutture di cura, non necessariamente ospedaliere per assistere e accompagnare nella cura i contagiati.

L’orgia di pareri scientifici contrastanti,di protocolli, il paravento delle mascherine e le tante fake news sta creando più danni del ‘epidemia: bisogna riformare subito il sistema sanitario altrimenti l’ influenza. Invernale ci porterà nuovamente nel panico.

Srvirebbe poi un sistema assicurativo, come quello dell’INPS, che assicuri tutti contro il rischio di infezione, e che stabilisca una indennità in caso di malattia, per i datori di lavoro, per i lavoratori e per i Clienti. Io continuo a pensare che sia ingiusto in caso di una pandemia, fare differenze e discriminate perfino i malati, anzi ipotizzare addirittura che si possa risultare coinvolti in cause per danni a seguito di una infezione che arriva da chi sa dove.

Che ci volete fare, sono fatto così.