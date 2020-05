Sorrento, il 28 maggio sospensione del servizio idrico in quasi tutto il comune

Sorrento. Per l’esecuzione di un intervento programmato, finalizzato al miglioramento del servizio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 00:00 alle ore 07:00 di giovedì 28/05/2020, per le utenze ubicate nelle seguenti strade e località del Comune di SORRENTO:

Corso Italia, Primo, Secondo e Terzo Vico Rota, Via Califano, Diramazione Vicoli Rota, Via Bernardino Rota, Via Arigliola, Via Privata Rubinacci, Via Catignano, Via Correale, Via B.Capasso, Piazza Tasso, Piazza Angelina Lauro, Viale Nizza, Via Marziale, Via E. De Curtis (Stazione Circumvesuviana), Via Fuorimura, Viale Caruso, Via Luigi De Maio, Piazza Marinai D’Italia, Via Sant’Antonino, Piazza Sant’Antonino, Via San Francesco, Via Donnorso, Via S. Maria Delle Grazie, Via Santa Maria Della Pietà, Via San Cesareo, Via San Paolo, Via Degli Archi, Via Padre Reginaldo Giuliani, Via Accademia, Via Fuoro, I e II Traversa Via Fuoro, Via San Nicola, Via Sopra Le Mura, Via Sorelle De Gennaro, Via Del Mare, Via Marina Grande, Rampe Marina Grande, Via Strettola San Vincenzo, Via Vittorio Veneto, Piazza Della Vittoria, Piazza Veniero, Largo Parsano Vecchio, Via Degli Aranci, Via Sersale, Via Parsano, Via San Renato, Via Sant’Antonio, Via Rivolo Sant’Antonio, Viale Montariello, Via Santa Lucia, Via Atigliana, Via Capo (Fino all’incrocio con Nastro Verde), Via Capodimonte (Primo Tratto).

Per il sito dell’Ospedale della Misericordia, in via del Mare, è stato predisposto il servizio idrico sostitutivo con autobotte, presso la sua area tecnica, per tutta la durata della sospensione.

L’erogazione idrica riprenderà gradualmente a decorrere dalle ore 07:00 del giorno 28/05/2020.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

È stata data informazione della sospensione idrica in argomento, anche mediante l’affissione di locandine informative e diffusione di avviso sonoro nelle località sopra indicate.