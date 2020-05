Sollievo nel salernitano, gli ospedali respirano: zero ricoveri e nessun contagiato

Si svuotano gli ospedali dai pazienti Covid e così anche i reparti dedicati chiudono i battenti. Dopo Polla, è il caso di Vallo della Lucania. Per quanto riguarda Salerno città, invece, al plesso Ruggi – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – non ci sono più reparti Covid. Tutti i pazienti sono concentrati al da Procida, che è ospedale dedicato. Nel frattempo, è torna il segno 0 nella tabella dei nuovi contagi: dai laboratori di analisi del Ruggi e di Eboli, nelle sedute di ieri, non è emerso nessun tampone positivo sui 707 esaminati.