Solidarietà: Nasce il Premio “Eroi del Sorriso “

Angelo Iannelli premia i ragazzi speciali

Si svolgerà domenica 24 Maggio il Premio” Eroi del sorriso” in Pandemia. Evento sociale ideato dall’Ambasciatore del Sorriso Angelo Iannelli che premierà tutti i ” ragazzi speciali” meno fortunati , che in questo periodo di hanno dato lezione di vita e senso di responsabilità , attraverso la loro arte faranno vedere tutta la loro bravura : nella musica, nel canto, nel ballo, nella poesia e nei sogni. “Eroi del sorriso” perché hanno lottato il virus in questo periodo di restrizione anticovid19 , nel silenzio , senza lamentarsi, costretti a stare in casa , senza poter giocare all’aperto e vivere la vita associativa , lasciando un segno indelebile al mondo .

La manifestazione sarà condotta da due presentatori speciali Francesco Di Maro e Francesca Giovelli freschi campioni nei contest gastronomici “ Io resto a casa e preparo specialità” . Si prevede una giornata emozionante per i ragazzi e per i genitori .