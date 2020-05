Positano si prepara alla ripartenza ma vuole farlo con tutte le misure di sicurezza. Positanonews ha ascoltato il sindaco Michele De Lucia il quale ci illustra in maniera chiara e dettagliata quelle che sono le decisioni adottate dall’amministrazione comunale ed i progetti finalizzati al rilancio ed alla tutela del territorio. Ovviamente sono misure in continua evoluzione in base all’andamento dei dati relativi al contagio non solo in Campania ma anche a livello nazionale. Ascoltiamo con attenzione le parole del primo cittadino.