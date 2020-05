Il sindaco Balducelli: “A Massa Lubrense altri 2 guariti. Ad oggi resta un positivo che, però, sta bene”.

Il sindaco di Massa Lubrense rende nota la guarigione di altre 2 persone appartenenti al nucleo familiare duramente colpito dal Covid19. “Anche per loro doppio tampone negativo ad intervallo non inferiore alle 24 ore. Ora tutta la famiglia può riprendere una vita normale senza le restrizioni che hanno patito fino a questo momento, con l’amarezza nel cuore per la perdita di una familiare. Un sospiro di sollievo per loro e auguri di cuore a nome di tutti i concittadini di Massa Lubrense. La prova è stata dura ma penso e spero che la vita ricomincerà, d’ora in poi, a sorridere a tutti loro. Ad oggi abbiamo una sola persona positiva al coronavirus che è in stretto isolamento e che è in buone condizioni di salute. C’è ancora da aspettare ma siamo fiduciosi. Le buone notizie non ci devono però far abbassare la guardia. Dobbiamo pian piano riprendere una vita “normale” con accortezza e grande senso di responsabilità. Vi ricordo che l’uso delle mascherine è obbligatorio così come è fondamentale mantenere la distanza interpersonale. Lo dobbiamo a noi stessi, ai nostri familiari ed a tutti i nostri concittadini”.