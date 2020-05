Si può uscire dal Comune per fare la spesa? Si, no, forse.. Dipende. Nessuna risposta chiara dal Governo e dalla Regione Campania

Si può uscire dal Comune per fare la spesa? Questo resta uno degli interrogativi più frequenti, anche adesso che ci avviciniamo alla Fase 2.

Il Premier Conte ha dichiarato che a partire dal 4 maggio 2020, ci si potrà spostare all’interno del territorio regionale e uscire dal Comune, ma solo per motivi di salute, lavoro, necessità e per vedere i familiari, e resta l’obbligo dell’autocertificazione. Invece per raggiungere il luogo di residenza/domicilio sono ammessi anche gli spostamenti fuori Regione.

Nessuna dichiarazione per quanto riguarda la possibilità di fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui si abita: tuttavia, considerando il gran numero di supermercati diffusi sul territorio, non si vede perché una persona dovrebbe muoversi così tanto per acquistare cibo e farmaci, a meno che non ci siano esigenze particolari. Quindi in linea di massima resta il divieto.

Posso uscire dal Comune per fare la spesa alimentare?

Fare la spesa è una delle poche attività che non è mai stata vietata, anche se con delle limitazioni: distanza di sicurezza sia durante la fila che all’interno dell’esercizio, fasce orarie modificate e in alcune Regioni obbligo di guanti e mascherina. Inoltre non possibile fare la spesa ovunque, anzi bisogna limitare al minimo indispensabile gli spostamenti e quindi recarsi nei supermercati di zona.

Nel DPCM 26 aprile che regola la Fase 2, quella di convivenza con il virus, viene stabilita una prima apertura: dal 4 maggio sono ammessi gli spostamenti al di fuori del Comune in cui si abita, ma dalle parole di Conte sembra che resti in vigore il divieto di fare la spesa fuori dal Comune:

“Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie”.

Anche nella Fase 2, o almeno fino al 18 maggio 2020, continueremo ad utilizzare il modulo di autocertificazione, che però cambierà.

Quindi dal 4 maggio si potrà uscire dal Comune per i motivi seguenti:

lavoro;

salute;

necessità o assoluta urgenza;

visita ai congiunti (chi sono i congiunti secondo la legge?);

raggiunge il luogo di domicilio/residenza.

In linea di massima uscire dai confini del proprio Comune per andare al supermercato non è uno spostamento consentito, ma, naturalmente, molto è lasciato al buon senso. Infatti – cosa che interessa soprattutto chi vive nei piccoli centri – può capitare che il supermercato più vicino o meglio fornito sia al di fuori dei confini comunali, mentre per chi vive in città la situazione è ben diversa, dato il gran numero di negozi disponibili.

Il senso del divieto resta quello di limitare gli spostamenti allo stretto necessario, quindi se si viene fermati dalle Forze dell’ordine in un Comune diverso dal domicilio/residenza non basta dire di essere usciti a fare la spesa, ma bisogna dimostrare che quello spostamento era necessario.

Serve l’autocertificazione per fare la spesa? Altra questione controversa, ebbene si , servirebbe , ma il buon senso , almeno nel proprio comune di residenza, ha ridotto la necessità della richiesta dell’esibizione e di fatto non viene quasi mai, giustamente diciamolo, richiesta. Poi ora che è comunque consentita la passeggiata non avrebbe neanche senso.

Tornando allo spostamento da altro comune per far la spesa, che succede?

Non ci sono risposte chiare ne dal Governo ne dalla Regione Campania

Saranno le Forze dell’ordine a valutare se lo spostamento verso un altro Comune è poteva essere evitato oppure no e, in questo caso, il rischio è la multa da 400 euro a 3000 euro, aumentata della metà in caso di recidiva.

Ma quale dovrebbe essere il principio generale? Ebbene lo han stabilito molte regioni in Italia, se vi sono prodotti difficilmente reperibili o più convenienti, si può. Inoltre si può andare anche per la gestione della propria auto. Insomma se è più conveniente andare a fare la spesa altrove perchè vietarlo? Quindi volendo fare un ragionamento , considerato il principio generale della legge del divieto in mala partem, si può andare , motivando proprio per la convenienza.