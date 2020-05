Si incatena davanti al municipio: 32 enne salernitano al lastrico con moglie e figli

Con mascherina e guanti, incatenato davanti al Comune di Pontecagnano per protestare per la proprie condizioni economiche di profondo disagio e per richiedere a gran voce la possibilità di lavorare.

Questa mattina ha deciso di incatenarsi alle panchine nei giardini del municipio intimando di iniziare lo sciopero della fame e della sete. Esige il diritto di lavorare. “Sto cercando lavoro da diverso tempo – riferisce il giovane – e non riesco a capire perché non mi fanno lavorare. Ho deciso di fare la protesta con le catene perché qui nessuno mi ascolta. Io ho due bambine e una moglie. Ho sempre lavorato per 10 anni, 3 mesi all’anno. Da circa due anni non mi fanno lavorare perché ho votato per l’opposizione. Se sono arrivato a questa scelta è perché la mia situazione è davvero grave. Aiutassero le persone che hanno reddito pari a 0”.

Il 32enne attende, incatenato alle panchine comunali, che qualcuno gli dia una risposta.