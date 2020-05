Si inaugura la Ri-Fondazione Ravello

Gioisce il comune di Ravello che parla di “Ri-Fondazione”, dopo essere riuscito a trovare la quadra sulle future attività da mettere in campo, per far ripartire la Città della Musica con un’agenda diversa, da adattare alle circostanze di questa emergenza, illustrando i punti raggiunti in concomitanza con Regione Campania.

Si è svolta ieri, domenica 10 maggio, una seduta straordinaria del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Ravello, richiesta dal Commissario Avv. Almerina Bove, per avviare con somma urgenza le azioni necessarie per la quanto mai indispensabile ripartenza delle attività culturali e sociali della Fondazione a favore del territorio.

La seduta è avvenuta in videoconferenza, in un clima di massima operatività, ed ha trovato la piena condivisione di tutte le proposte messe in campo dal Sindaco Salvatore Di Martino a beneficio del territorio e della collettività a margine delle criticità dell’intero comparto turistico e culturale della Costiera Amalfitana.

Questi i punti all’ordine del giorno:

𝗦𝘁𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗿𝗲𝘀𝘁𝘆𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗔𝘂𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝘂𝗺 𝗢𝘀𝗰𝗮𝗿 𝗡𝗶𝗲𝗺𝗲𝘆𝗲𝗿.

Verranno stanziati circa 350.000,00 euro per la ristrutturazione esterna dell’edificio e per la messa in sicurezza degli impianti di climatizzazione e ventilazione esistenti che dovranno rispettare il protocollo per la riduzione del rischio da diffusione del SARS-CoV2-19.

I lavori consentiranno di ridare la dovuta dignità all’immobile e la restituzione funzionale alla cittadinanza, anche in previsione dell’esecuzione dei concerti del Ravello Festival nel periodo invernale.

𝗘𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗪𝗮𝗴𝗻𝗲𝗿 𝗮 𝗥𝗮𝘃𝗲𝗹𝗹𝗼 𝟮𝟲 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝟭𝟴𝟴𝟬 – 𝟮𝟲 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟬

È stato approvato un evento promozionale legato ai 140 anni della presenza di Wagner a Ravello, curato dal Maestro 𝗔𝗹𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼 𝗩𝗹𝗮𝗱. Direttore artistico indicato dal Comune di Ravello, in seguito alla richiesta del commissario Bove di proporre una figura in grado di coniugare, da una parte, una personalità di spessore nell’ambito artistico-culturale, dall’altra una figura esperta e conoscitrice della storia e della tradizione musicale di Ravello.

𝗡𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗗𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗔𝗿𝘁𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹

Sono state definite le modalità dell’individuazione del Direttore Artistico del Festival attraverso una manifestazione di interesse. La figura del direttore artistico verrà scelta attraverso un avviso pubblico, nella massima trasparenza, per individuare la figura artistica più prestigiosa nel campo musicale internazionale per avviare un programma all’altezza degli standard di qualità che hanno sempre caratterizzato i cartelloni musicali del Ravello Festival.

𝗔𝗹𝗹𝘂𝗻𝗴𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗮𝗿𝘁𝗲𝗹𝗹𝗼𝗻𝗲 𝗺𝘂𝘀𝗶𝗰𝗮𝗹𝗲 𝗲 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗮’ 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝘁𝗶

Per fronteggiare il momento di criticità della domanda turistica e culturale della Costiera Amalfitana, il sindaco Salvatore Di Martino ha proposto ed ottenuto uno slittamento degli eventi a partire presumibilmente dal lugio del c.a. fino al 15 gennaio 2021 e ha proposto di gratuità dei concerti per gli ospiti presenti nelle strutture ricettive della Costiera Amalfitana.

Anche tale ultima proposta ha trovato unanime parere favorevole del CDI e soprattutto del Commissario che l’ha ritenuta meritevole di accoglimento, in considerazione della maggiore presenza di turismo italiano e campano.

Una proposta concreta e seria che vede la Regione Campania e il Comune di Ravello vicino alle problematiche del comparto alberghiero e ristorativo, che più di ogni altro ha subito la grave crisi economica dovuta all’assenza di quel turismo internazionale che ogni anno popolava la Costiera Amalfitana.

A breve gli enti Comune, Regione e Provincia studieranno, in sinergia con i rappresentanti delle strutture ricettive, un piano per l’attuazione di pacchetti turistici contenenti la gratuità dei concerti.

“Dopo tanto buio finalmente uno spiraglio di luce in previsione della già compromessa stagione turistica che tenta di ripartire con fatica e sacrifici” conclude il sindaco Di Martino, fiducioso della operatività e della condivisione di intenti con la commissaria della Fondazione Ravello avv. Almerina Bove.