Si fa strada l’ipotesi di andare alle urne il 20 settembre per regionali, amministrative e referendum

Il 20 settembre potrebbe essere una data importante per gli italiani chiamati alle urne per recuperare le elezioni sospese a causa dell’emergenza Covid-19. Si fa sempre più forte l’ipotesi di unificare in un unico giorno, appunto il 20 settembre, le elezioni regionali, il primo turno delle amministrative e il voto per il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari.

Al momento si tratta solo di ipotesi e resta in ogni caso da valutare sempre l’evolversi della pandemia nel nostro paese.

Secondo il Comitato tecnico scientifico sarebbe preferibile andare al voto in un periodo caldo, magari dividendo l’affluenza in due giorni come si faceva una volta, quindi la domenica ed il lunedì in modo da evitare assembramenti e consentire di recarsi alle urne in totale sicurezza.

Bisognerà attendere ancora prima di conoscere con certezza la data e le modalità delle elezioni. Inoltre le città in cui sono previste anche le elezioni comunali attendono di sapere se anche quest’ultime potrebbero essere accorpate nella stessa data o andranno differite.