Shock nel salernitano, 27enne muore folgorata in bagno

Una scarica elettrica mentre stava facendo la doccia è costata la vita a Francesca, ragazza di 27 anni, che è stata trovata priva di vita nel bagno della sua abitazione a Poderia, frazione di Celle di Bulgheria nel Salernitano. A scoprire il corpo è stato il fratello della giovane in compagnia del padre che, non vedendola uscire dal bagno, hanno sfondato la porta per capire cosa stesse succedendo. A darne notizia il sito OndaNews.it