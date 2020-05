Serie D, fermo definitivo, ds Amodio: “Ce lo aspettavamo tutti” (Audio)

La Figc interrompe definitivamente i campionati dilettantistici come si evince dal comunicato stampa (link comunicato stampa) e da uno anche della Lega Nazionale Dilettanti con intervista a Cosimo Sibilia (link comunicato)

Sorrento – La Figc interrompe definitivamente i campionati dilettantistici ed anche la serie D, il ds Antonio Amodio afferma: “Ce lo aspettavamo tutti”.

Tono mesto da parte del direttore sportivo del Sorrento che non resta molto sorpreso dal fermare definitivamente il campionato di serie D: “Quello di negativo e che non si sa quando tutto ripartirà. Siamo fermi da mesi e tutti non vedono l’ora di iniziare. Ed ora di deve pensare a programmare alla prossima stagione”.

“La speranza è l’ultima a morire”, suol dirsi, ma è stata vanificata dal comunicato stampa emesso dalla Figc dopo la riunione che si è tenuta nel pomeriggio del 20 maggio, ed in sintesi ha detto che i campionati professionistici ripartiranno, si farà di tutto per concluderli entro fine agosto, mentre quelli dilettantistici compresa la serie B femminile, sono stati dichiarati conclusi.

Non è facile ingoiarsi il rospo, ma ora bisogna digerirlo, perché la squadra rossonera stava disputando un bel campionato e poteva uscirci anche il posto sole, o almeno lottare per esso fino al termine della stagione. Un gran rammarico, chissà come si procederà per le promozioni e le retrocessioni, quello che si prospetta sarà un’estate di fuoco su vari fronti.

Da un comunicato emesso dalla Lega Nazionale Dilettanti si dichiara lo “stop definitivo ai campionati dilettantistici di calcio a 11, di futsal e di calcio femminile, sia a livello nazionale che regionale. Lo ha sancito il Consiglio Federale che si è tenuto oggi a Roma. Sarà sempre lo stesso organismo, chiamato a riunirsi nelle prossime settimane, a stabilire i criteri relativi agli esiti delle competizioni”.

Mentre il presidente Cosimo Sibilia afferma: “È una decisione adottata nel rispetto del superiore interesse della tutela della salute di tutti i soggetti che a vario titolo prendono parte alle nostre competizioni, la peculiarità del mondo dilettantistico rende estremamente complicato ipotizzare, pur volendolo immaginare, uno slittamento del termine della stagione oltre il 30 giugno, come stabilito invece per i professionisti la cui scadenza è stata prorogata al 31 agosto, per concludere le rispettive attività entro il 20 dello stesso mese”.

Il presidente della Figc Gravina ha anche annunciato il riavvio del tavolo dedicato alla riforma dei campionati, e Sibilia aggiunge: “Le nostre saranno concrete e pensate in un’ottica di sistema”.

Vedremo se sul tavolo si scriveranno quelle riforme dei campionati che da tempo si auspicano, e come saranno.

Concludendo cosa accadrà in serie D per le promozioni e le retrocessioni nei prossimi giorni è atteso un comunicato chiarificatore da parte della Lnd in merito, che si riunirà il 22 maggio, quando nel corso del Consiglio Direttivo di lega dovranno essere tracciate le linee guida sui verdetti nei dilettanti, da presentare al Consiglio Federale della FIGC che dovrà poi approvarli.

Intervista al ds Amodio su: https://www.facebook.com/messages/t/giuseppe.spasiano.10

Figc, comunicato su: https://www.figc.it/it/federazione/news/consiglio-federale-i-campionati-professionistici-completeranno-la-stagione-stop-ai-dilettanti/

Lnd comunicato su: https://www.lnd.it/it/news-lnd/agonistica/consiglio-federale-stop-definitivo-ai-campionati-lnd-per-la-stagione-2019-2020

GiSpa