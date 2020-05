Serie B. Torneo BeSports – Quinto posto per la Juve Stabia, male per il Frosinone.

Nella 18° e 19° giornata di campionato del torneo BeSports di serie B, la Juve Stabia ha affrontato la Cremonese, vincendo in trasferta per 3 -2 e perdendo in casa per 4-1 ed il Cosenza, perdendo in casa per 6-0 e vincendo in trasferta per 1-0. Attualmente le Vespe sono quinte in classifica a pari punti con Spezia e Pescara. In vetta ancora il Benevento mentre il Frosinone a sorpresa si ritrova al quarto posto.