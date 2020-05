Sequestri nelle acque del Cilento: pescatori beccati dalla Guardia Costiera

Maxi operazione della Guardia Costiera nelle acque del Cilento: circa una tonnellata e mezzo circa di pesce è stata sequestrata perchè il prodotto era tenuto in maniera non conforme alle normative comunitarie e nazionali. I militari – come riporta il sito web radioalfa.fn – hanno sequestrato anche 31 attrezzi da pesca illegali.

I sequestri sono scattati durante un pattugliamento della costa, nelle acque antistanti il porto di Scario, dove è stata accertata la presenza di 31 nasse, posizionate da ignoti, prive degli elementi di identificazione e segnalati semplicemente con una bottiglia di plastica.

Inoltre, il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro congiuntamente al personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Sapri, durante un controllo ad un rivenditore di prodotti ittici, hanno sequestrato ben 1.430 kg di pesce, tra sarde, dentici, ricciole, orate, calamari e altro.

Il tutto è stato trovato all’interno di un locale adibito allo stoccaggio, senza che fosse possibile risalire alla sua provenienza. Il pesce era privo anche della prescritta documentazione obbligatoria sulla tracciabilità.