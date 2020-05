Sentiero degli Dei preso d’assalto. Da Agerola a Positano arrivano in tanti, ma le guide non possono lavorare . Un vero paradosso se si pensa che le guide escursionistiche consentono di percorrere i sentieri in sicurezza, oltre a far un lavoro qualificato, ma la Regione Campania ancora non ha sciolto le riserve…