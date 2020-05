Screening di massa in Costiera amalfitana, il sindaco Reale di Minori: “Dal 19 maggio pronti migliaia di tamponi”

Reale: “Al primo posto? La sicurezza che abbiamo sempre garantito. Riapertura in sicurezza. Dal 19 Maggio screening di massa in Costiera su tutto il territorio più di 2000 tamponi: dal personale di pubblica utilità agli operatori del trasporto pubblico, dagli addetti alle vendite agli operatori turistici”.

“In Costiera Amalfitana prima la sicurezza e poi la ripartenza. Sottoporremo a tampone tutti gli operatori turistici, personale di pubblica utilità a sostegno dell’emergenza, le associazioni di volontariato a sostegno dell’emergenza, gli operatori ecologici e del trasporto pubblico, gli operatori per la vendita e la distribuzione dei beni di prima necessità e tutte le imprese. Una Task Force di esperti tra i quali virologi affiancherà passo, passo, le amministrazioni comunali nelle scelte da adottare. In collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno effettueremo oltre 2mila tamponi in tutta la Costiera Amalfitana per assicurarci che tutto sia sotto controllo. Vari comuni della Costiera non hanno registrato casi di Coronavirus ma è nel nostro stile garantire il più possibile soprattutto la sicurezza. Lo abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo”. Lo ha dichiarato Andrea Reale, sindaco di Minori e delegato alla Sanità della Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana.

Migliaia di tamponi: si inizia Martedì 19 Maggio.

“Inizieremo Martedì 19 Maggio – ha proseguito Reale – a Palazzo Mezzacapo a Maiori dove si effettueranno i tamponi dalle ore 9 fino ad esaurimento. Toccherà ai tamponi proposti dai Comuni di Maiori, poi Minori e Tramonti. Mercoledì 20 Maggio si proseguirà a Scala, presso il plesso scolastico Beato Fra Gerardo Sasso con i tamponi proposti dai Comuni di Scala, Atrani, Ravello e dalla Comunità Montana e sempre dalle ore 9 ma fino alle ore 13. Giovedì 21 Maggio si effettueranno operazioni di screening presso il Municipio di Amalfi. Dalle ore 9 alle 14 i tamponi proposti dai Comuni di Amalfi, Furore, Conca de Marini. Venerdì 22 maggio 2020 si inizierà alle ore 9 e 30, presso il Polo Ambulatorio di via Pasitea a Positano con i tamponi proposti dai Comuni di Positano e di Praiano. Infine sabato 23 maggio le operazioni si svolgeranno presso la Scuola Elementare di Bomerano ad Agerola con i tamponi proposti dal Comune di Agerola. Poi la Fase 3 riguarderà invece tutte le attività produttive. E’ fondamentale che qualunque turista dovesse venire lo possa fare il più possibile in sicurezza. Per noi è fondamentale la sicurezza, poi stiamo pensando al rilancio

Una Costiera Amalfitana appena sfiorata dal Coronavirus che punta sulla sostenibilità e tutela del territorio.

“Comuni come ad esempio Minori – ha continuato Reale – non hanno avuto per nulla casi di Coronavirus mentre alcuni, tranne Vietri, hanno fatto registrare 1 caso ed inoltre si trattava di cittadini non della Costiera Amalfitana. Su tutto il territorio abbiamo da subito operato con forti azioni di sanificazione degli ambienti e non solo delle strade. Inoltre abbiamo lavorato e stiamo ancora lavorando sulla messa in sicurezza dei costoni e soprattutto dei canali fluviali essenziali nella sedimentazione delle spiagge”.

