Scossa di terremoto nel Salernitano: 10 comuni interessati

Trema il Salernitano nella notte per una scossa di terremoto, con epicentro registrato a Calabritto, in provincia di Avellino. Il sisma di magnitudo 2.1, a una profondità di 14 chilometri, è stato avvertito poco dopo le 1 dai sismografi dell’Istituto Italiano di Geofisica e Vulcanologia. Non si segnalano danni a persone o cose anche se la scossa è stata avvertita dalla popolazione. Sono 10 i comuni della provincia di Salerno interessati dal fenomeno sismico: Laviano, Valva, Santomenna, Castelnuovo di Conza, Colliano, Oliveto Citra, Acerno, Contursi Terme, Palomonte e Campagna.