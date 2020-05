Scopri se sei intollerante al lattosio, il test alla Farmacia Elifani di Meta

Aria intestinale? Dolori? Diarrea e crampi? O anche mal di pancia e cattiva digestione associata a stanchezza dopo i pasti e difficoltà di riposare bene? Con molta probabilità si è di fronte ad un’intolleranza al lattosio, tra le più diffuse forme di incapacità di digerire il lattosio assunto per via alimentare che, come nei casi di intolleranza al glutine, porta ad un decadimento generale della qualità della vita. Secondo quanto riportato dall’Istituto superiore di sanità (Iss), questa forma di intolleranza è «generalmente ereditaria e molto diffusa in Asia e in alcune regioni dell’America. In Europa, è più frequente nelle aree mediterranee, tra cui l’Italia e meno nel Nord».

In che modo intervenire per comprendere se si è di fronte a questo tipo di problematica? Tra i primi passi da mettere a segno, insieme al ricorso delle cure del medico curante, è un test di intolleranza al lattosio. In questa direzione, i farmacisti della Farmacia Elifani di Meta, in penisola Sorrentina, alla via Angelo Cosenza 2/4, rendono disponibile questo importante servizio.

Più nel dettaglio, «la diagnosi definitiva si fa con il breath test. A digiuno – spiegano i farmacisti della Farmacia Elifani – si soffia in uno speciale “boccaglio” per la “raccolta del respiro. L’apparecchio misura la quantità di idrogeno nell’aria espirata. Una volta effettuata questa misurazione, si somministra una bevanda contenente lattosio in quantità nota: a questo punto ogni 30 minuti per le 4 ore successive si dovrà soffiare nel boccaglio e ogni misura della quantità di idrogeno verrà correlata con la misurazione a digiuno».

Quanto alle modalità di erogazione, i farmacisti spiegano che «è necessario per eseguire il test essere a digiuno da almeno 8 ore e non aver assunto antibiotici da almeno 2 settimane. La sera prima del test si mangia normalmente, prediligendo comunque alimenti semplici, che non fermentino nell’intestino, consumando del riso in bianco condito con olio extravergine di oliva e del pesce alla griglia o al forno». Il costo del test è di 70 euro. È possibile chiedere informazioni direttamente al banco in farmacia o al telefono 0818786605.