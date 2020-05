Scala. Uomo ferito durante il lavoro in un campo, trasferito in eliambulanza al Ruggi di Salerno. Questo pomeriggio un uomo di Ravello si è ferito mentre lavorava in un campo a Scala, in Costiera Amalfitana. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi, per le prime cure, per poi essere trasportato presso il presidio Ospedaliero Costa d’Amalfi di Castiglione.

Successivamente, vista la sua situazione, il contadino è stato trasferito in eliambulanza presso l’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.