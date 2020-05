Scala. Salvatore Bottone, l’assessore-lavoratore stagionale senza bonus e senza lavoro

Scala, la città più antica della Costa d’Amalfi, soffre anch’essa del problema disoccupazione dovuto dal coronavirus covid-19 che ha messo in ginocchio il turismo. In Costiera amalfitana, e Cilento, per quanto riguarda la provincia di Salerno, centinaia di lavoratori esclusi dai bonus del Governo Conte e della Regione Campania per un cavillo dell’INPS o per deficienze burocratiche, fatto sta che tanti sono gli esclusi, per non parlare delle guiede turistiche. La storia di Bottone la racconta Gaetano De Stefano giornalista su La Città di Salerno Da 35 anni è un lavoratore stagionale, addetto alla reception d’albergo prima in Val Gardena e poi in Costiera.

Salvatore Bottone, assessore al Comune di Scala, fa anche lui parte del “popolo” degli stagionali. E, come tanti, sta vivendo in prima persona questo momento di disagio economico e sociale determinato dalla pandemia. «Si vive male», confessa sconsolato Bottone che ha anche cercato di “sfruttare” il suo ruolo istituzionale per tentare di sbloccare la fase di stallo e trovare una soluzione al mancato arrivo del bonus. «In quest’ultimo mese – rivela – ho telefonato ad esponenti di tutte le forze politiche di Governo, ma ho trovato il vuoto assoluto». Eppure a detta di Bottone, sarebbe bastato un piccolo escamotage per non creare tutti questi disagi a tantissime famiglie. «Il problema – dice – è che lo Stato ci ha abbandonati. Eppure sarebbe bastato prolungare la Naspi di qualche mese, anche al 50%». Un rimedio troppo semplice per i politici nazionali. Che, invece, con il continuo ping pong non hanno fatto che esacerbare gli animi. «Tutti gli stagionali, dagli addetti alle strutture ricettive ai commessi, dai bagnini agli Ncc – evidenzia Bottone – sono stanchi e molto arrabbiati, per usare un eufemismo. Tutti avremmo dovuto cominciare il 1 aprile e, invece, siamo fermi e senza alcun reddito».