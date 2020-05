Scala. Proseguono i lavori in Via Valle delle Ferriere, oggi il getto del solaio

Scala. A seguito del recente cedimento di Via Valle delle Ferriere, in località Pontone, proseguono i lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza. Oggi c’è stato il getto del solaio che rende sempre più vicino la fine del cantiere e la restituzione della strada ai cittadini in uno dei tratti più belli della costiera amalfitana. Il sindaco di Scala Luigi Mansi ringrazia i cittadini della comunità di Pontone per la collaborazione dimostrata.