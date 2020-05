Scala, Piazza Municipio chiusa al transito il 24 maggio: via libera alla Messa all’aperto

E’ stata pubblicata all’ Albo Pretorio, l’ ordinanza del Sindaco in merito allaal transito diper il giornop.v. per consentire la celebrazione dellaDomenicale che come da comunicazione del Parroco avverrà all’ aperto.

Si coglie l’occasione – dice l’amministrazione – per raccomandare il rispetto dell’ obbligo di indossare la mascherina protettiva e di mantenere il distanziamento sociale.