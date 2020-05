Scala, giovedì 28 maggio consiglio comunale: si discuterà del Parco del Dragone

A Scala è stato convocato il consiglio comunale in seduta straordinaria per giovedì 28 maggio, alle ore 10:00. Nella sede di Via Municipio, oltre all’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, si discuteranno ben tre interrogazioni presentate in passato dal gruppo di minoranza “Progetto Scala”: a febbraio di quest’anno i consiglieri Antonio Ferrigno, Massimiliano Bottone e Gerardo Apicella, protocollarono una richiesta in cui si chiedevano lumi sulla notifica di accertamenti IMU e TASI relativi all’anno di imposta 2014, lamentati da molti cittadini, che si sono trovati a pagare somme gravose senza preavviso.

Gli altri due argomenti sollecitati dai consiglieri di minoranza, sono quello del Parco del Dragone, questione calda nella Città del Castagno, che riguarda il sito mai inaugurato, che fu oggetto di polemiche all’inizio delle ultime elezioni amministrative e che, come mostra anche la documentazione fotografica pubblicata dal gruppo consiliare, versa in stato di abbandono. L’altra interrogazione invece ha come oggetto la messa in sicurezza della pineta di Punta d’Aglio, sollecitata dall’opposizione insieme alla sistemazione dei valloni Magliulo, Monte Carro e la parte alta della Valle delle Ferriere. Seguono poi le altre questioni iscritte all’ordine del giorno: si discuteranno e voteranno le variazioni provvisorie del bilancio di gestione (bilancio di previsione anno 2020, esercizio finanziario 2019-2021) e la relazione sui controlli interni relativi all’anno 2019.