Sarno inquinato. Blitz dei Verdi a Nocera Inferiore

Nocera Inferiore ( Salerno ) Blitz dei Verdi sul Sarno inquinato. Sono stati avvertiti i carabinieri che hanno effettuato subito dei prelievi e stanno dando luogo alle indagini per risalire ai responsabili degli scarichi.

Il Consigliere Regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli: “Il 19 maggio aspettiamo l’istituzione di un’unità di coordinamento ambientale e della Polizia idraulica. Abbiamo dichiarato guerra agli inquinatori.”

Dopo aver fatto numerosi segnalazioni, denunce e sopralluoghi in merito all’inquinamento e agli sversamenti illeciti nel fiume Sarno, lo stesso Francesco Emilio Borrelli ha ispezionato l’Alveo Comune Nocerino, a Nocera Inferiore, che è un canale artificiale tributario del fiume Sarno, raccoglie le acque dei torrenti Cavaiola e Solofrana con il comitato la Fine della Vergogna.

Durante il sopralluogo sono stati riscontrati degli sversamenti abusivi nelle acque del Sarno e così è stato richiesto l’intervento dei Carabinieri e sul posto hanno prelevato le acque del fiume, ed ora stanno dando luogo alle indagini per risalire ai responsabili degli scarichi. Sul posto è intervenuta anche l’Arpac.

“Ogni giorno vengono a galla dei crimini ambientali, molti altri restano ancora sconosciuti, per questo dobbiamo agire subito e con fermezza, dobbiamo salvare il nostro territorio. I Carabinieri sono a lavoro per individuare i responsabili di questi ennesimi sversamenti abusivi, chi commette questo tipo di crimini deve pagare amaramente.

Tutte le risorse che possono essere messe a disposizione ora dovranno essere utilizzate per combattere questo fenomeno, martedì 19 maggio ci sarà una giunta con la proposta dell’assessore all’ambiente Fulvio Bonavitacola, per approvare la formazione dell’unità di coordinamento ambientale e l’istituzione di una Polizia idraulica affinché possano essere messe in campo contromisure concrete contro l’inquinamento ambientale e zone a rischio sversamenti, come quelle del Sarno e del litorale Domizio, possano essere sorvegliate e monitorate in modo costante. È una proposta a cui stiamo lavorando da tempo e che chiediamo venga immediatamente applicata. Abbiamo dichiarato guerra agli inquinatori, e con l’aiuto dei cittadini e delle istituzioni dobbiamo vincerla.” –sono state le parole del Consigliere Borrelli.

Video tratto dal diario di Facebook di Francesco Emilio Borrelli, su: https://www.facebook.com/francescoemilio.borrelli/videos/4258732474140561/