Sarno . Fiume inquinato, un Masterplan dal ministro Costa, ma perchè non mettere l’esercito a controllare chi non è in regola? Per salvare il fiume Sarno pronto un Masterplan predisposto dall’Autorità di Distretto su mandato del ministro Sergio Costa. Inquinamento, scarichi abusivi, condotte fuorilegge, sversamenti di reflui: la strada per gli interventi è il piano strategico per il Sarno, e il primo passo è censire e controllare gli scarichi civili e industriali. L’impronta generale è quella della programmazione a breve e lungo termine. Un quadro strategico articolato, dunque, per il fiume Sarno che mira ad un controllo capillare con campionamenti su una superficie di circa 680 chilometri quadrati, comprendendo ben 42 comuni tra le province di Napoli, Salerno ed Avellino. Un’azione complessa sul reticolo idrografico principale nella sua interezza ed i principali corsi d’acqua: torrente Solofrana, torrente Cavaiola che confluiscono nell’Alveo Comune Nocerino, fiume Sarno (circa 25 chilometri). I campionamenti delle acque lungo il fiume Sarno, e dei suoi affluenti principali, sono stati realizzati dai tecnici dell’Autorità del Distretto dell’Appennino Meridionale, con il segretario Vera Corbelli, nei giorni scorsi, e trasferiti per le analisi al Dipartimento di Biologia e Chimica dell’Università di Napoli Federico II ossella Liguori

Il Mattino dice che A breve inizieranno verifiche e controlli congiunti con i carabinieri del Noe, con cui è stato siglato un accordo lo scorso ottobre, e condiviso un programma tecnico operativo. Il Masterplan approntato ha integrato anche le azioni in corso dalla Regione Campania e da alcuni Enti locali, tra cui il Consorzio di Bonifica. La doppia visione del Sarno, in fase di lockdown con un miglioramento importante della condizione delle acque, e in Fase2 con un peggioramento concomitante alla ripresa di alcune attività di aziende e fabbriche, ha ulteriormente fatto scattare l’allarme ambientale. Ieri le parlamentari del Movimento 5 Stelle, Luisa Angrisani, Virginia Villani e Teresa Manzo, insieme al consigliere regionale Cammarano hanno effettuato un sopralluogo a Sarno, nei pressi del Rio Palazzo, per constatare l’entità del danno ambientale dovuto agli scarichi. «Bisogna istituire una task force – hanno sottolineato – È importante non abbassare la guardia. La Regione deve fare la sua parte e i cittadini divengano sentinelle. Il Ministero dell’Ambiente ha effettuato campionature di cui attendiamo i risultati. Sono necessari una strategia e un attento coordinamento, per intensificare i controlli sui possibili canali di sversamento e investire risorse per attuare il Masterplan elaborato dal ministro Costa. È intollerabile che gente senza scrupoli continui ad avvelenare le nostre terre e i nostri mari».

Ci chiediamo perchè non si facciano i controlli a tappeto, come è avvenuto altrove, con sanzioni durissime, quali inabitabilità ed inagibilità, e relativi sfratti e chiusure, se si vuol risolvere questo problema, altrimenti ci stiamo solo prendendo in giro.