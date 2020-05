Sant’Egidio del Monte Albino, l’auto di don Gerardo in fiamme: si pensa a incendio doloso

Si tratterebbe di un incendio doloso quello dell’auto di don Gerardo Coppola, sacerdote della parrocchia di Sant’Antonio alla frazione Orta Loreto di Sant’Egidio del Monte Albino.

Le immagini di video sorveglianza mostrano, infatti, due uomini avvicinarsi all’auto poco prima dell’esplosione. Come riporta anche “La Città“, sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri. Non si esclude l’ipotesi di un incendio doloso.