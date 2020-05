Sant’Agnello. Torna verso la normalità il poliambulatorio, ospedali Sorrento e Vico Equense verso fine emergenza Covid. Ci sono alcuni accorgimenti fra cui le strisce per l’attesa, oltre la necessità di dover prenotare , appunto per le misure di contenimento del Coronavirus Covid-19 , e si potrà avere una attività ambulatoriale che va verso la normalità. Anche per le altre attività mediche, che sono comunque andate avanti, a Sorrento e Vico Equense si comincia a respirare e questo comporta un miglioramento per le attività ordinarie.