Sant’Agnello, test sierologici al comune. Sagristani: “Fondamentale anagrafe sierologica della popolazione”

Non daranno una patente di immunità al Covid-19, ma forniranno dati epidemiologici importanti per ricostruire a posteriori l’andamento del contagio e capirne meglio l’evoluzione futura.

Questa mattina sono stati effettuati i primi prelievi per i test sierologici sulla popolazione del comune di Sant’Agnello: attraverso un prelievo del sangue sarà possibile rilevare l’eventuale contatto con il virus Sars-CoV2.

Di seguito le parole del primo cittadino, Piergiorgio Sagristani.:

Stamattina come Comune di Sant’Agnello abbiamo iniziato i prelievi venosi per test sierologici per la ricerca degli anticorpi anti Sars Cov 2 e per la diagnosi di covid 19! I test sono effettuati alla Protezione Civile Sant’Agnello, al Comando vigili urbani , ai dipendenti comunali, ai volontari che più sono stati esposti durante questa emergenza nei rapporti con il pubblico dal laboratorio di Ricerche Cliniche del dr Bifulco! Continuo a ritenere che sia fondamentale un anagrafe sierologica quanto più estesa della popolazione!