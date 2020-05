Sant’Agnello. Sagristani: salvare il golfo con la bonifica del Sarno”.

In un’intervista al quotidiano Metropolis, il sindaco di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani, si dichiara contento per le bandiere blu ottenute dai comuni peninsulari (Massa Lubrense, Sorrento, Piano di Sorrento e Vico Equense) ma continua dicendo che, seppure anche Sant’Agnello abbia tutte le carte in regola per richiedere il riconoscimento, già da anni lui stesso non ha mai presentato la candidatura perché la vera vittoria si otterrà quando e se si riusciranno a risolvere dei problemi ambientali gravi. Occorre una bonifica del Sarno, un controllo serrato degli sversamenti perché la natura si è potuta prendere gli spazi che le spettano solo durante il nostro periodo di lockdown. Ora, con la lenta ripresa delle attività, secondo Sagristani “si hanno sul tavolo tutte le tessere per ricomporre il mosaico dell’ambiente”. Ora, quindi è il giusto tempo per darsi da fare in comunione con gli altri sindaci e verso l’obiettivo di salvare il golfo!