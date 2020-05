Sant’Agnello. Sagristani non dice il vero “Le mascherine sono 3400″ . Lo aveva detto sul suo profilo facebook e Positanonews lo ha riportato .

Ci ha anticipato Talepiano ” Mascherine si, mascherine no. A Sant’Agnello scoppia il caso. Dopo l’intervento su una testata locale in cui il Sindaco Sagristani annuncia l’arrivo di sole 100 mascherine dalla Regione Campania (a fronte delle 3400 circa attese) e in cui dichiara di voler ovviare acquistandole con i fondi comunali, il giornalista del Fatto Quotidiano Vincenzo Iurillo mette in luce una realtà diversa:

Mentre il sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani dichiara a Positanonews che il suo comune ha ricevuto dalla Protezione Civile della Regione Campania solo 100 mascherine e che il Comune, magnanimo, provvederà a comprarne altre a sue spese, riesco ad apprendere attraverso le mie fonti che le mascherine destinate a Sant’Agnello sono 3400 e stanno ancora nei cartoni del deposito dove nessun delegato di Sant’Agnello è andato ancora a ritirarle. Ecco le foto. L’ennesima pagina di pessimo giornalismo e di pessima amministrazione pubblica (la Regione Campania, in questa vicenda, non c’entra niente)

Un altro caso di “annuncite”, malattia che negli ultimi mesi, purtroppo, affligge molti dei sindaci peninsulari. Ora la parola passa alla Protezione Civile. Quanto altro devono aspettare i cittadini? Sarebbe giusto spendere fondi comunali se le mascherine aspettavano solo di essere recuperate?”

Facciamo mea culpa, ma fino a un certo punto. La collaboratrice ha riportato un post del sindaco Piergiorgio Sagristani,

non immaginavamo che dicesse cavolate su argomenti così importanti come il coronavirus Covid-19 , sulle mascherine. Se dobbiamo fare il check fact anche su questo è finito. Ogni giorno siamo sul posto a documentare, negli ospedali, sulle strade, video e interviste, anche un TG, almeno venti servizi al giorno in diretta, ovviamente possiamo sbagliare, ma la correttezza vuole che riportiamo quanto sopra immediatamente per rispetto ai nostri lettori, sperando che Sagristani chiarisca questa vicenda visto che da Sorrento a Massa Lubrense nessun si è lamentato con le mascherine della Regione Campania, solo a Vico Equense in qualche frazione, siamo sicuri che Sagristani ci darà qualche spiegazione

