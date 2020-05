Sant’Agnello. Riaperta oggi al pubblico l’Oasi in città. E’ stata oggi ufficialmente aperta al pubblico l’Oasi in città di Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina. L’Oasi resterà per il momento aperta dalle 9.30 alle 12.30. L’ingresso sarà contingentato dalla Protezione Civile e resterà obbligatorio l’uso delle mascherine.

Ecco quanto ha scritto al riguardo il Sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani sul suo profilo Facebook:

Oggi abbiamo riaperto al pubblico l oasi in citta Patrizia Veniero a Sant Agnello !! L orario in questa prima fase e” dalle 9 30 alle 12 30 con accesso contingentato dalla Protezione Civile ed e obbligatorio l uso di mascherine!!