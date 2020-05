Sant’Agnello, questione mascherine. Ecco come stanno le cose

Il priimo cittadino di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani, ha chiarito la questione legata alle mascherine. Una mezza polemica era stata sollevata e ruotava sul numero di mascherine che sarebbero state assegnate al Comune di Sant’Agnello: qualcuno diceva 100, qualcun altro 3400, asserendo che gran parte di esse fosse ancora impacchettato negli scatoloni.

Noi abbiamo deciso una volta per tutte di ascoltare il sindaco per un chiarimento definitivo: “Sono stato chiaro fin dall’inizio: fino ad adesso abbiamo avuto solo 100 mascherine, che sono state distribuite a disabili e anziani – ha dichiarato Sagristani in esclusiva a Positanonews – Poi, oggi, primo maggio, ci hanno convocato per ottenere il resto delle mascherine.

Quelle assegnateci sono soltanto due per nucleo familiare e quindi io ho già dato disposizioni per prenderne altre, visto che non credo che si possano risolvere i problemi con soltanto due mascherine a famiglia. Questo è tutto.”.