Sant’Agnello. Protesta degli assegnatari dell’housing sociale, il commento del sindaco Piergiorgio Sagristani

Sant’Agnello (Napoli ) . Protesta degli assegnatari dell’housing sociale, il commento del sindaco Piergiorgio Sagristani “Oggi ci e’ stata la civile protesta anche nei confronti del Comune degli assegnatari del housing sociale finita sotto sequestro dell” autorita’ giudiziaria ! Li capisco e comprendo il loro sconforto e tensione! Vedono i loro sacrifici di anni di lavoro messi in pericolo!! Nonostante l housing sociale di Sant’ Agnello nasce da una proposta progettuale di edilizia convenzionata di privati proprietari dei suoli a cui il comune ha solo accettato la proposta dopo verifica degli uffici preposti stabilendo convenzione e sorteggio solo per dare la possibilita’ a cittadini senza altra abitazione di avere una casa capisco la rabbia e lo sconforto anche nei confronti dell’ ente! Gli sono vicino ma credendo fortemente nella giustizia e nella magistratura sono convinto che anche continuando giustamente l indagine per verificare la correttezza della procedura confido che al piu presto gli assegnatari possano accedere alle loro case!!”

Una situazione davvero difficile, l’housing sociale è stato bocciato a Sorrento, a Castellammare di Stabia c’è un’inchiesta, che vede agli arresti domiciliari lo stesso progettista di questa housing, l’ingegner Antonio Elefante, con gli stessi giudici della Procura di Torre Annunziata, in attesa che la giustizia faccia il suo corso, difficilmente queste famiglie potranno rientrare nelle case che hanno acquistato.