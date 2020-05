Sant’Agnello. Il post dell’ingegner Elefante “La morte prematura della signora Romano.. il dolore per la perdita del sogno di una casa per l’housing sociale”

Sant’Agnello ( Napoli) Mentre è ancora tutto fermo all’housing sociale per l’inchiesta incardinata alla Procura di Torre Annunziata, ci sono 52 famiglie da Sorrento a Massa Lubrense in attesa , purtroppo c’è chi è morto nel frattempo, ecco il post del costruttore l’ingegner Antonio Elefante

“Sto pensando alla morte prematura e improvvisa della signora Romano ,moglie di uno degli assegnatari di un alloggio nel complesso di housing sociale in Sant Agnello..

Le mie piu sentite condoglianze…

Ricordo con estrema chiarezza, e oggi con grande dolore, l’ espressione gioviale di questo donna che insieme con il proprio marito, in prossimita del giorno fissato per la inaugurazione, stavano procedendo a fare le prime pulizie della loro futura casa per trasferire i mobili..Ricordo l’ espressione felice nei loro volti perche assaporavano le emozioni di vivere per la prima volta in una casa che sarebbe stata propria…Oggi a questa donna non le e’ stato concesso di vivere nemmeno per un giorno questo sogno…Ci ha lasciati all improvviso senza far rumore. Chi sa se il dolore della amara delusione, la collera e il forte dispiacere per un sogno inappagato non abbiano aperto se non accompagnato questa donna verso la strada della morte..Questo non e’ solo il mio pensiero, ma il pensiero di tanti che condividono la stessa amarezza .