Sant’Agnello. Passata la paura per assessore Attilio Massa: negativo al Covid-19

Sant’Agnello, l’assessore Attilio Massa condivide tramite un post su Facebook tutta la gioia dopo il tampone per il covid-19 risultato negativo. Attimi di paura, dopo il test sierologico che, ricordiamo, a volte può causare falsi positivi da accertare con un tampone, come nel caso dell’ass. Massa.

Volevo ringraziare tutti gli amici che si sono preoccupati per me in questi giorni dopo aver saputo che i valori dell’esame sierologico, effettuato in via precauzionale, erano risultati leggermente alterati.

Da pochi minuti mi hanno comunicato che il tampone è risultato negativo…. possiamo tornare ad essere operativi al 100%

Grazie di cuore a tutti

Con la gioia della splendida notizia, auguriamo all’ass. Massa di riprendere ai massimi livelli il suo lavoro presso l’amministrazione santanellese.