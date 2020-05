Sant’Agnello. Da mercoledì riapre l’Oasi in Città. Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina, a partire da mercoledì 13 maggio, l’Oasi in città sarà nuovamente aperta, dalle ore 9.30 alle ore 12.20. Per mantenere tutte le misure di sicurezza, l’accesso sarà contingentato dalla Protezione Civile e sarà obbligatorio l’uso delle mascherine. La notizia è arrivata direttamente dal Sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani, che sul suo profilo Facebook ha scritto:

Da mercoledi 13 Maggio dalle 930 alle 12 30 ci sara” la riapertura dell Oasi in Citta Patrizia Veniero a Sant Agnello!! L accesso sara’ contingentato dalla nostra Protezione civile per evitare assembramenti e naturalmente resta obbligatorio l uso delle mascherine!!