Sant’Agnello, mascherine per il reparto di pediatria di Vico Equense: il dono di Stefania Gargiulo

Gentile dono di mascherine di mille colori fatte a mano riutilizzabili della Signora Stefania Gargiulo per i bambini e le mamme del reparto di Pediatria del Ospedale De luca e Rossano di Vico Equense! Grazie di cuore

E’ questo il post di Piergiorgio Sagristani, sindaco di Sant’Agnello, con il quale ringrazia la signora Stefania Gargiulo, insegnante presso la Scuola Media I.C. Pulcarelli di Pastena per aver dimostrato un cuore enorme in questo gesto molto apprezzato dal reparto del nosocomio vicano. I segnali di speranza e di ripresa nella fase due arrivano anche da gesti semplici come questo. Complimenti a Stefania!