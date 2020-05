Sant’Agnello mascherine a 7,50 in un negozio di ferramenta, interviene la Guardia di Finanza. A Piano di Sorrento non si trovano quelle da 50 centesimi. Controlli a tappeto sulle mascherine anche in Penisola Sorrentina, sia per l’obbligo di indossarle, con continui moniti da polizia municipale e carabinieri, sia per i prezzi con le fiamme gialle che non si fermano alle farmacie. Gli uomini dello Stato di stanza a Massa Lubrense operano a tutto campo a quanto veniamo a sapere e gli si va dato atto, a loro vanno i nostri ringraziamenti, a loro come a polizia, carabinieri e vigili urbani in questo momento difficile. Il problema delle mascherine viene però dal Governo , infatti nella ferramenta hanno ampiamente dimostrato che a monte avevano comprato le mascherine per ben 7 euro, quindi tutto in regola con il prezzo. E le mascherine a 50 centesimi in farmacia? Non si trovano al momento, perchè si esauriscono subito le scorte, ma può darsi che proprio mentre scriviamo ne hanno fatto provvista. Però ci sono altre mascherine che sono state pagate alla fonte molto di più e non si possono vendere sotto costo. Per quanto riguarda le mascherine da 50 centesimi abbiamo i nostri dubbi sulla loro fruibilità e sul loro potenziale inquinante, visto che sono usate e gettate .